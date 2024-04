Lindner darf wegen schwacher Konjunktur mehr Schulden machen - Magazin

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) plant laut einem Magazinbericht im Rahmen der Schuldenbremse für 2025 mit einer Nettokreditaufnahme von 24 Milliarden Euro. In der mittelfristigen Finanzplanung vom vergangenen Jahr hatte Lindner noch 16 Milliarden Euro an Neuverschuldung vorgesehen. Vom Finanzministerium war zu dem Bericht zunächst keine Stellungnahme erhältlich.

Grund für den größeren Spielraum seien die schwachen Wachstumsaussichten Deutschlands, schrieb der Spiegel. Weil die Regierung in ihrer jüngsten Konjunkturprognose für dieses und nächstes Jahr mit einem geringeren Plus rechne als noch 2023 unterstellt, falle der in der Schuldenbremse vorgesehene Konjunkturaufschlag für 2025 um 8 Milliarden Euro höher aus. Lindner wolle den möglichen Kreditrahmen komplett ausschöpfen, schrieb das Nachrichtenmagazin unter Berufung auf Informationen aus dem Finanzministerium.

