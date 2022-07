Lindner: Drittes Entlastungspaket kommt erst 2023

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will ein drittes Entlastungspaket zur Abmilderung steigender Lebenshaltungskosten erst im kommenden Jahr schnüren. "Es wird 2023 ein weiteres Entlastungspaket geben: Die Regelsätze der Grundsicherung werden in jedem Fall nach oben angepasst, das hilft denen, die es ganz besonders nötig haben. Dann wird es auch für alle fleißigen Steuerzahler bei der kalten Progression eine Entlastung geben", sagte Lindner der Wirtschaftswoche.

Weiteren Maßnahmen noch in diesem Jahr erteilte er eine Absage: "Die Maßnahmen der bereits beschlossenen Entlastungspakete sind ja bis auf den Tankrabatt und das 9-Euro-Ticket noch gar nicht angekommen", sagte der Finanzminister. Eine vierköpfige Familie, in der beide Elternteile arbeiten, werde mit EEG-Umlage, Kinderbonus und Arbeitnehmerzuschuss allein mit über 1.000 Euro entlastet. "Das kommt alles erst. Wir sollten es erst einmal wirken lassen", betonte Lindner. "Klar ist aber: Neue Haushaltsmittel stehen in diesem Jahr nicht mehr zur Verfügung."

June 30, 2022 06:00 ET (10:00 GMT)