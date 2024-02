Lindner erörtert bei G20-Treffen Wirtschafts- und Steuerfragen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will bei einem Treffen der Finanzminister und Notenbankgouverneure der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) in Sao Paulo nach Angaben seines Ministeriums neben der aktuellen Wirtschafts- und Verschuldungslage auch internationale Besteuerungsfragen erörtern. "Der Bundesfinanzminister wird am 28. und 29. Februar am Treffen der G20-Finanzminister und Notenbankgouverneure in Sao Paulo, Brasilien teilnehmen", sagte ein Ministeriumssprecher bei einer Pressekonferenz in Berlin. Am 29. Februar finde um 10 Uhr Ortszeit eine gemeinsame Pressekonferenz mit Bundesbankpräsident Joachim Nagel statt.

"Themen bei dem Treffen werden unter anderem die Lage der Weltwirtschaft, die globale Verschuldungssituation, die Reduzierung von Ungleichheit, die internationale Besteuerung und die Klima- und Entwicklungsfinanzierung sein", sagte Ministeriumssprecher Nodjinan Niminde-Dundadengar. Lindner werde diverse Gespräche führen, den konkreten Treffen wolle er aber nicht vorweggreifen, sagte der Sprecher auf die Frage, ob auf Lindners Agenda für das Treffen auch stehe, eingefrorene russische Guthaben oder zumindest deren Zinsen der Ukraine zugutekommen zu lassen.

