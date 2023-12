Lindner: Finanzkriminalamt ist neues Kapitel der Geldwäschebekämpfung

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat eine "grundlegende Neuordnung bei der Bekämpfung von illegalen Finanzströmen und Geldwäsche" angekündigt. "Deutschland genoss bislang den bescheidenen Ruf, geradezu ein Paradies für illegale Finanzgeschäfte zu sein", sagte er bei der Einbringung des Gesetzes zum geplanten Bundesfinanzkriminalamt in den Bundestag. "Wir schlagen damit ein neues Kapitel bei der Bekämpfung der Geldwäsche auf, denn Finanzkriminalität ist eine fundamentale Bedrohung." Sie koste den deutschen Staat jährlich nicht nur einen hohen Milliardenbetrag, sie untergrabe vor allem auch das Vertrauen in die Integrität des Wirtschaftsstandorts und die Stabilität der Gesellschaft.

Das Bundeskabinett hatte den Entwurf des Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetzes Mitte Oktober auf den Weg gebracht. Es soll die Bekämpfung von Finanzkriminalität, insbesondere von Geldwäsche, in Deutschland grundlegend neu regeln. Mehr Schlagkraft durch Bündelung der Kompetenzen soll erreicht werden, indem Analyse in Form der Financial Intelligence Unit (FIU), strafrechtliche Ermittlungen und die Koordinierung der Geldwäscheaufsicht in einem Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (BBF) zusammengeführt werden. "Unter einem Dach werden alle Schlüsselkompetenzen - Analyse, strafrechtliche Ermittlungen, Aufsicht, Sanktionsdurchsetzung - zusammengeführt und vernetzt", sagte Lindner.

Neben der FIU werde auch die Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung aus dem Zoll "perspektivisch in das BBF integriert". Zugleich sei ein neues Ermittlungszentrum für komplexe internationale Geldwäschefälle vorgesehen. Laut Lindners Ministerium soll das Ermittlungszentrum Geldwäsche (EZG) bedeutsame, internationale Fälle von Geldwäsche mit Deutschlandbezug mit allen den Strafverfolgungsbehörden zustehenden Befugnissen ermitteln.

Ermittlungen folgen der Spur des Geldes

Das EZG soll dabei konsequent den "follow-the-money"-Ansatz verfolgen und anders als andere Strafverfolgungsbehörden bereits bei verdächtigen Finanzströmen ansetzen, um so die dahinter liegenden Straftaten aufzudecken. "Jetzt setzen wir bei den illegalen Finanzströmen selbst an und folgen der Spur des Geldes, um kriminelle Netzwerke zu erkennen", sagte Lindner. "Kurz gesagt, bisher hat man sich um die kleinen Fische gekümmert, jetzt sollen auch die großen Fische ins Netz gehen."

Die Zuständigkeiten des Bundeskriminalamtes und des Zollfahndungsdienstes ebenso wie die Rolle der Staatsanwaltschaften der Länder bei der Geldwäschebekämpfung sollen aber bestehen bleiben. Der Einsatz moderner digitaler Technologien mit einem datenzentrierten Ansatz soll den Beschäftigten des BBF laut Finanzministerium die Werkzeuge für eine qualitativ hochwertige und schnelle Ermittlungs- und Aufsichtsarbeit an die Hand geben. Das dezentrale Aufsichtssystem im Nichtfinanzsektor durch die Länder werde beibehalten. Daneben soll die Zentralstelle für Geldwäscheaufsicht unter dem Dach des BBF einheitliche Leitlinien entwickeln. Angestrebt wird nach den Angaben auch eine bessere Datenqualität im Transparenzregister.

Lindner sagte, ein "weiteres scharfes Schwert des wehrhaften Rechtsstaates gegen Verdachtsfälle im Sanktions- und Geldwäschebereich" solle die sogenannte administrative Vermögensermittlung sein - eine neue Befugnis, mit der es auch außerhalb von Strafverfallen künftig möglich sein solle, hochwertige Vermögensgegenstände mit unklarer Herkunft zu identifizieren. Dazu befinde sich die Koalition aber noch "in Abstimmung innerhalb des Ressortkreises". Es gebe noch eine Reihe sorgfältiger Abwägungen hinsichtlich der Grundrechte der Bevölkerung zu beachten, denn einen pauschalen Verdacht könne es nicht geben.

