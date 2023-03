Lindner fordert im Bundeshaushalt Priorisierung von Ausgaben

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sieht die Ampel-Koalition in schwierigen Haushaltsberatungen und mahnt zur Priorisierung der Ausgaben. Gleichzeitig zeigte er sich am Sonntagabend am Rande der Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg zuversichtlich, dass sich die Koalition bei den Streitthemen einigen wird.

"Wir sind in diesem Jahr zur Schuldenbremse zurückgekehrt, aber unter Einsatz von Rücklagen, wie das auch beabsichtigt war. Im nächsten Jahr muss die Schuldenbremse eingehalten werden, ohne Rücklagen, ohne Steuererhöhungen und bei steigenden Zinsen. Da muss nun priorisiert werden", sagte Lindner am Sonntagabend dem ZDF. "Klar ist, der einfache Ausgang mehr Geld auszugeben, für das man Schulden macht, der besteht nicht mehr. Daran darf ich auch keinen Zweifel lassen als Finanzminister."

Er sei in der Verantwortung, dass die Bürger nicht durch wachsende Zinszahlungen und höhere Steuern "überlastet" würden. Die Bundesregierung will ihren Haushalt und die mittelfristige Finanzplanung Mitte März vorlegen.

Die Koalition berate bedeutsame Fragen miteinander, so Lindner. Es brauche seine Zeit, bis die Koalition da zu Ergebnissen komme. "Am Ende werden aber gute Lösungen stehen", sagte Lindner.

FDP gegen frühes Verbot von Gasheizungen

FDP sorge dafür, dass das Land "auf dem Kurs der praktischen Vernunft bleibt". Der Klimaschutz solle technologieoffen sein und mit wirtschaftlichen Chancen verbunden werden. Ein zu frühes Verbot von Gasheizungen, wie von den Grünen geplant, sei "für die Menschen sozial und wirtschaftlich nicht verkraftbar".

Mit Blick auf die Debatte um das Aus von Verbrennermotoren im Jahr 2035 innerhalb der Europäischen Union sagte Lindner, dass die Verwendung von sogenannten E-Fuels, die im Verdacht stehen ineffizient und teuer zu sein, eine "Technologieoption" sei. Weltweit würde der Verbrennungsmotor in Zukunft "eine große Rolle spielen". Die FDP ist gegen das Verbrenner-Aus ab 2035, solange es nicht die Ausnahmeregelung gibt, Verbrenner mit E-Fuels weiter zu betreiben.

