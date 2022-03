Lindner für frühere Kreditrückzahlungen Griechenlands - Bundestag soll zustimmen

Berlin (Reuters) - Der Bundestag soll nach dem Willen von Finanzminister Christian Lindner (FDP) noch im März den Weg freimachen, damit Griechenland Hilfskredite vorzeitig zurückzahlen kann.

In einem Reuters am Donnerstag vorliegenden Schreiben an Bundestags-Präsidentin Bärbel Bas heißt es, am 28. März solle dazu auf europäischer Ebene ein Beschluss gefällt werden. Der Bundestag sollte sich daher bis zum 25. März mit der Frage befassen. Das Plenum des Parlaments als auch der Haushaltsausschuss müssen grünes Licht geben.

Griechenland will einen Kredit an den Internationalen Währungsfonds (IWF) in Höhe von 1,86 Milliarden Euro früher zurückzahlen. Außerdem geht es um Darlehen aus dem ersten europäischen Rettungspaket in Höhe von 2,65 Milliarden Euro. Die Euro-Länder als auch der europäische Rettungsschirm ESM haben sich bereits dafür ausgesprochen. Bei beiden Krediten geht der ESM von einem Vorteil für das hoch verschuldete südeuropäische Land aus, weil es sich derzeit am Kapitalmarkt günstiger refinanzieren kann. Beim IWF-Kredit wären für Griechenland Zinseneinsparungen in Höhe von 17 Millionen Euro drin, bei den europäischen Darlehen wären es neun Millionen.

Lindner betonte in dem Schreiben, das Bundesfinanzministerium unterstütze die griechischen Pläne als positives Signal. Die IWF-Rückzahlungen stünden eigentlich erst 2024 an. Bei den europäischen Hilfen sollen die 2023 anstehenden Rückzahlungen schon Ende 2022 geleistet werden.