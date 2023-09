Lindner gegen höhere Steuern und zusätzliche Sozialausgaben

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat Forderungen anderer Parteien nach höheren Steuern und zusätzlichen Sozialausgaben eine Absage erteilt. Den Kampf gegen die hohe Inflation sieht er als Priorität.

Die von CDU-Chef Friedrich Merz ins Spiel gebrachte Erhöhung des Spitzensteuersatzes lehnte Lindner am Sonntagabend im ARD-Sommerinterview ab. "Die Rechnung von Herrn Merz geht nicht auf. Wenn man den Mittelstandsbauch - also den Steuersatz für die Bezieher kleinerer und mittlerer Einkommen - abflacht und das gegenfinanziert über den Spitzensteuersatz, dann kann ich ganz nüchtern die Zahlen nennen: Der neue Spitzensteuersatz würde beginnen ab 80.000 Euro Einkommen. Er müsste aber 57 Prozent betragen", sagte Lindner.

Dies wäre aber eine "Strangulierung" der wirtschaftlichen Entwicklung und es wäre ungerecht. Mehr abgeben zu müssen von dem, was man erarbeitet, an den Staat, als man behalten darf, habe "nichts mit sozialer Marktwirtschaft" zu tun. Deshalb nehme er den Ansatz aus der Union, jetzt Steuern erhöhen zu wollen, relativ gelassen.

Lindner betonte zudem, dass all das, was zusätzliche soziale Leistungsausweitungen bedeutet, "nicht zur aktuellen wirtschaftlichen Situation" passe. Jetzt gehe es darum, "dass wir unsere wirtschaftliche Entwicklung stabilisieren". Alle Vorhaben, die strukturelle Mehrausgaben bedeuteten, seien gegenwärtig nicht finanzierbar, bräuchten also eine Gegenfinanzierung an anderer Stelle.

"Eine Priorität muss die Bekämpfung der Inflation haben, die eine große Gefahr nicht nur für den Staatshaushalt, sondern auch für Millionen Familien ist - für die gesamte wirtschaftliche Entwicklung", sagte Lindner. Erst danach, wenn Geldwertstabilität und wirtschaftliches Wachstum zurück seien, "dann können wir über die Ausdehnung des Sozialstaats wieder nachdenken - nicht jetzt."

Mit Blick auf die Schulden sagte Lindner, dass die Staatsschulden zu hoch seien. Er verwies auf Maßnahmen zur Eindämmung multipler Krisen, die die Verschuldung in die Höhe getrieben hätten. "Deshalb müssen wir jetzt erstens die Kriseninstrumente beenden", so Lindner. Zweitens werde das Sondervermögen Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds in Höhe von 200 Milliarden Euro nicht ausgeschöpft, sondern geschlossen werden. "Manche wollen ja diese Kreditermächtigungen für anderes einsetzen. Das wird mit mir nicht möglich sein", sagte Lindner.

