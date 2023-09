Lindner: Haben restriktive fiskalpolitische Ausrichtung erreicht

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat eine "Trendwende" bei Staatsverschuldung und Defizit festgestellt, die "bereits in diesem Jahr" erstmals wieder sänken. "Wir haben also eine restriktive fiskalpolitische Ausrichtung erreicht - moderat restriktiv, so wie das auch die internationalen Finanzinstitutionen empfehlen", sagte Lindner beim Handelsblatt Banken-Gipfel 2023. "Ohne Weiteres kann man sagen, dass wir auch in einer ökonomischen Zeitenwende stehen, die Gewichte in der Weltwirtschaft verschieben sich", erklärte er. Erneut bekannte er sich zu einer rigorosen Inflationsbekämpfung. "Aus meiner Sicht ist die Bekämpfung der Inflation die erste Priorität", sagte Lindner. "Geldwertstabilität wiederherzustellen ist entscheidend."

Sonst werde "irgendwann unser Fundament unterspült". Zur jüngsten Zinsanhebung der Europäischen Zentralbank sagte der Finanzminister: "Für die Bundesregierung ist das nachvollziehbar, wenngleich wir inzwischen die realwirtschaftlichen Auswirkungen nicht übersehen können, Stichwort Baukonjunktur." Die Regierung wolle mit ihrer Fiskalpolitik aber dazu beitragen, die Kosten der Inflationsbekämpfung nicht noch zu vergrößern. "Unser Beitrag seitens der staatlichen Fiskalpolitik ist es, auf expansive Programme zu verzichten", erklärte Lindner.

Es gelte, das Wachstum nicht durch staatliche Nachfrageprogramme zu verstärken, sondern durch Reformen auf der Angebotsseite wie schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren und einen allgemeinen Abbau von Bürokratie. Mit Blick auf eine Verstärkung von Investitionen betonte der FDP-Vorsitzende, Deutschland wende gegenwärtig "Milliarden Euro für die Konsequenzen irregulärer Einwanderung" auf, die dann nicht für Investitionen oder steuerliche Entlastungsmaßnahmen zur Verfügung stünden. "Die Bekämpfung irregulärer Einwanderung ist also nicht nur eine Frage des sozialen Friedens, sondern es gibt auch eine fiskalische Dimension, die inzwischen unübersehbar ist."

Banken reflektieren deutsche Stärke nicht

Den Bankenplatz Deutschland nannte Lindner insgesamt "stabil" - im Gegensatz zu anderen Plätzen, an denen einzelne Institute in schweres Fahrwasser geraten oder sogar untergegangen seien. "Wir haben einen stabilen Bankensektor beziehungsweise ein stabiles Kreditwesen mit Sparkassen und den genossenschaftlichen Instituten." Allerdings reflektiere sich die Stellung Deutschlands als viertgößte Volkswirtschaft der Welt nicht in der Stärke seines Kreditwesens. "Insbesondere im Bereich der Banken sind wir nicht da, wo eine Volkswirtschaft der Dimension Deutschlands sein sollte", erklärte Lindner.

Zur Frage europäischer Konsolidierungen sagte er, er habe den Eindruck, "dass da viele in Europa unterwegs sind" und sagten, in den nächsten Jahren werde etwas passieren. "Eine Konsolidierung des Bankenplatzes Europa kommt ja auch aus dem Markt", betonte er. Als Finanzminister sei es allerdings nicht seine Aufgabe, "Regieanweisungen" für das zu geben, was im Markt passiere. "Ich begrüße, wenn es Anstrengungen gibt, dass wir im weltweiten Spiel auch eine sichtbare Rolle haben und die deutsche Wirtschaft, die europäische Wirtschaft auf die Weltmärkte auch mit heimischen Banken vorstoßen kann", betonte Lindner aber.

Der deutsche Finanzminister erwartete, dass die Staaten der Europäischen Union bei der Kapitalmarktunion "sehr schnell vorankommen" und Fortschritte leichter gelingen könnten als bei der Bankenunion. "Wir brauchen eine Aktivierung des Verbriefungsmarkts in Europa", forderte Lindner in dem Zusammenhang.

