Lindner: In Wachstumschancengesetz noch Verbesserungen für Mittelstand

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) geplante Wachstumschancengesetz, das die Koalition bei ihrer Klausurtagung ab Dienstag in Meseberg auf den Weg bringen will, sieht Lindner zufolge gegenüber dem ursprünglichen Entwurf noch Verbesserungen für den Mittelstand vor. Die "kleine Retardierung" des ursprünglich für Mitte August geplanten Kabinettsbeschlusses augfrund der Blockade von Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) bei der damaligen Sitzung habe "es möglich gemacht, das Gesetz weiterzuentwickeln", sagte Lindner, ohne auf Nachfrage Details nennen zu wollen. Hier wolle er der Klausurtagung "nicht vorgreifen".

Jedoch seien "bei bestimmten Maßnahmen fachliche Bedenken in anderen Ministerien überwunden" worden. "Der Entwurf wird nicht derselbe sein", kündigte Lindner an. "Wir werden noch ein paar Elemente verändern in positiver Hinsicht auf die Wirkung auf den Mittelstand in Deutschland", erklärte der Finanzminister. "An ein paar Stellen haben wir jetzt noch Verbesserungen erreicht."

Der Beschluss in Meseberg war nötig geworden, weil Paus einen Beschluss des Kabinetts zu dem von Lindner geplanten Gesetz, das Erleichterungen für die Wirtschaft vorsieht, angesichts von Unstimmigkeiten über die Kindergrundsicherung blockiert hatte. Nach einer Einigung der Koalition zur Kindergrundsicherung in der Nacht sahen Lindner und Paus bei einer Pressekonferenz aber nun keine Hindernisse für das Wachstumschancengesetz mehr. Das Kabinett will bei der zweitägigen Klausurtagung einen wirtschaftspolitischen Schwerpunkt setzen und laut einem Regierungssprecher "Impulse für Wirtschaft und Wachstum" beschließen.

Investitionsprämie, Forschungsförderung und Verlustverrechnung im Fokus

In dem Gesetz sind nach früheren Ministeriumsangaben unter anderem eine neue Investitionsprämie, mehr Forschungsförderung und eine großzügigere Verlustverrechnung geplant. Auch will Lindner Personengesellschaften mehr Wahlmöglichkeiten geben, damit sie nicht länger härter als Kapitalgesellschaften besteuert werden. Insgesamt soll das Paket mit knapp 50 steuerpolitischen Maßnahmen demnach jährlich 6 Milliarden Euro an Entlastungen bringen.

Lindner plant bisher eine neue Prämie für Investitionen in den Klimaschutz. Vorgesehen ist demnach die "Gewährung einer gewinnunabhängigen Prämie für bestimmte förderfähige Wirtschaftsgüter aus den Bereichen Energie- und Ressourceneffizienz" in Höhe von 15 Prozent der Investition, maximal 30 Millionen Euro, im Zeitraum von 2024 bis 2027. Eine ausgebaute Investitionsprämie, die eine noch breitere Förderung ermöglicht, sollte laut den Angaben geprüft werden. Im Koalitionsvertrag war eine solche Prämie als "Superabschreibung" angekündigt worden.

Bei der steuerlichen Forschungsförderung will Lindner nach den bisher bekannten Informationen die Bemessungsgrundlage verdreifachen und gleichzeitig die förderfähigen Aufwendungen erweitern. Auch soll der Verlustrücktrag demnach auf drei Jahre ausgeweitet und die erhöhten Betragsgrenzen von 10 Millionen Euro bei Einzelveranlagung und 20 Millionen Euro bei Zusammenveranlagung sollen dauerhaft entfristet werden. Von 2024 bis 2027 sollten zudem alle Beschränkungen des Verlustvortrags aufgehoben und danach die Betragsgrenze der Mindestgewinnbesteuerung auch beim Verlustvortrag dauerhaft auf 10 Millionen respektive 20 Millionen Euro angehoben werden.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 28, 2023 06:36 ET (10:36 GMT)