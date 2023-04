Lindner: IWF-Prognose deckt sich nicht mit unseren Erwartungen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat nach der jüngsten vom Internationalen Währungsfonds (IWF) gestellten Prognose einer Rezession in Deutschland eine optimistischere Erwartung der Regierung betont. "Die Bundesregierung hält die Wachstumsprognose des IWF für sehr vorsichtig", sagte Lindner bei der IWF-Frühjahrstagung in Washington. "Das deckt sich nicht mit den Erwartungen, die wir hinsichtlich der Wachstumsperspektive der deutschen Wirtschaft haben", hob der Finanzminister am Mittwoch hervor.

"Wir werden ja in einigen Wochen auch noch einmal eine eigene, neue Wachstumsprognose vorlegen, die sich möglicherweise eher an dem auch orientieren wird, was die Wirtschaftsforschungsinstitute in Deutschland prognostizieren, und weniger an der sehr vorsichtigen Einschätzung des Internationalen Währungsfonds."

Der IWF sagt Deutschland in seinem jüngsten Weltwirtschaftsausblick für dieses Jahr einen Rückgang des Bruttoinlandsproduktes (BIP) von 0,1 Prozent voraus und erwartet für 2024 nur noch einen BIP-Zuwachs um 1,1 Prozent. Die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute hatten vor rund einer Woche hingegen für 2023 ein BIP-Plus von 0,3 Prozent und für 2024 einen Zuwachs um 1,5 Prozent vorhergesagt, und die fünf Wirtschaftsweisen Ende März Zuwächse um 0,2 Prozent und 1,3 Prozent.

Die Bundesregierung erwartet offiziell ein BIP-Plus von 0,2 Prozent in diesem und 1,8 Prozent im kommenden Jahr. Diese Prognosen stammen allerdings aus dem Januar. Ihre neue Prognose will die Regierung am 26. April bekanntgeben.

Lindner betonte, die "Rezessionswarnung" des IWF sei allerdings "für uns eine Veranlassung zu prüfen, was wir tun können, um unsere eigene wirtschaftliche Dynamik und unsere Wettbewerbsfähigkeit weiter zu stärken". Dafür könne man nicht nur auf Subventionen setzen, sondern müsse sehr viel stärker die Wettbewerbsbedingungen der Wirtschaft verbessern, forderte der Finanzminister erneut.

Lindner nannte "die Flexibilität des Arbeitsmarkts, Bildungsstand, vor allen Dingen die erleichterte Einwanderung qualifizierter Fachkräfte, Impulse auch über das Steuerrecht für mehr Wachstum, weniger Bürokratie" als Beispiele hierfür. Das nehme die Bundesregierung als eine wichtige Politikempfehlung des IWF auf.

