Lindner kritisiert von der EU geplantes pauschales Verbot von PFOF

BERLIN (Dow Jones)--Pläne der EU, Zahlungen von Börsenbetreibern an Retail-Broker zu verbieten, hält Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) für ein falsches Signal an die Aktienkultur. Dieser Verbot des sogenannten "Payment for Order Flow" (PFOF) wird in der Praxis bedeuten, dass eine Transaktion für den Kauf von Aktien und ETS oder Sparplänen Privatanleger künftig nicht mehr die von einigen Neobrokern verlangten 1 Euro kosten wird, sondern mehrere Euro. Für Deutschland wurde eine Übergangsfrist bis zum 30. Juni 2026 eingeräumt.

"Das PFOF-Verbot ist ein bedauerlicher Schritt und das falsche Signal an die sich allmählich bei uns entwickelnde Aktienkultur. Zumindest war es uns möglich, einen unmittelbaren Stopp mit Hilfe einer Übergangsfrist abzuwenden", sagte Lindner auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Zuvor hatte sich bereits die BaFin gegen ein pauschales Verbot von PFOF ausgesprochen. Laut BaFin zeigen Daten, dass es insbesondere bei Transaktionen mit geringerem Volumen eine gute Qualität der Orderausführung gibt, wenn die Abwicklung über Plattformen erfolgt, die ihren Orderflow von Brokern erhalten und dafür Rückvergütungen fließen. Der deutschen Aufsichtsbehörde zufolge wären weniger restriktive regulatorische Maßnahmen als das von der EU-Kommission geforderte PFOF-Verbot vorzuziehen. Neben den PFOF-inhärenten Risiken sieht BaFin auch die Vorteile der aktuellen Regelung, wie etwa reduzierte Transaktionskosten für Privatanleger.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 17, 2023 05:13 ET (09:13 GMT)