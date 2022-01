Lindner lädt G7-Finanzminister nach Bonn und Königswinter ein

BERLIN (Dow Jones)--Das zentrale Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs der sieben führenden Industrieländer (G7) unter der deutschen G7-Präsidentschaft soll vom 18. bis 20. Mai in Bonn und Königswinter stattfinden. Das sagte die Sprecherin des Bundesfinanzministeriums zu Dow Jones Newswires und bestätigte damit entsprechende Angaben der Rheinischen Post. Finanzminister Christian Lindner (FDP) habe an diesem Mittwoch die Bonner Oberbürgermeisterin Katja Dörner und den Bürgermeister von Königswinter, Lutz Wagner, über das Treffen in beiden Städten informiert, so das Blatt. Tagungsort werde das Grandhotel Steigenberger Petersberg in Königswinter sein.

"In diesem Jahr sind die Herausforderungen besonders groß. Wir beobachten Inflation und gestiegene Verschuldung. Den G7-Staaten kommt eine besondere Rolle als Stabilitätsanker zu. National wie international müssen wir auf nachhaltige Staatsfinanzen achten", sagte Lindner der Zeitung. "Wir brauchen fiskalische Stabilität, damit wir gute Rahmenbedingungen schaffen für Investitionen und Innovationen. Nur so können wir weltweit aus der Krise herauswachsen und Zukunftsaufgaben bei Klimaschutz und Digitalisierung bewältigen, erklärte der Bundesfinanzminister.

January 26, 2022 05:04 ET (10:04 GMT)