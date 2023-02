Lindner mahnt China zu Verantwortung bei Schuldenproblematik

BENGALURU (dpa-AFX) - Finanzminister Christian Lindner hat China ermahnt, seiner Verantwortung bei Schuldenerleichterungen für ärmere Länder wie Ghana stärker gerecht zu werden. Deutschland sei als zweitgrößter bilateraler Gläubiger unmittelbar bereit, sich an einem Gläubigerkomitee für Ghana zu beteiligen, sagte der FDP-Politiker am Freitag am Rande eines Treffens der G20-Finanzminister im indischen Bengaluru. "Andere müssen aber ihre Beiträge ebenfalls leisten, ihre Verantwortung wahrnehmen. Das betrifft insbesondere die Volksrepublik China, die hier mit gefordert ist", betonte Lindner. China ist aktuell einer der weltweit größten Kreditgeber.

Den ärmsten Ländern der Welt machen aktuell nicht nur gestiegene Preise für Lebensmittel und Düngemittel zu schaffen, sondern auch der starke Dollar und die gestiegenen Zinsen für ihre teils sehr hohen Schulden. Angestrebt sind angesichts der prekären wirtschaftlichen Situation auf einzelne Länder maßgeschneiderte Umschuldungen, die etwa Aufschübe bei Zinszahlungen, aber auch Schuldenerlasse enthalten können. Nach Berechnungen der Weltbank müssen die ärmsten Länder rund 62 Milliarden Dollar jährlich für den Schuldendienst an ihre Gläubiger überweisen - zwei Drittel der Schulden haben sie bei China.

Indiens Premierminister Narendra Modi rief die Finanzminister vor ihrem Treffen auf, die ärmsten Menschen der Welt in den Mittelpunkt zu stellen. Die G20-Minister repräsentierten die Führung der globalen Finanzen und Wirtschaft in einer Zeit, in der die Welt große wirtschaftliche Schwierigkeiten erlebe, sagte er in einer Videobotschaft. Indien sieht es als eine Hauptaufgabe seiner G20-Präsidentschaft, Lösungen für die Schuldenkrise vieler armer Staaten zu finden./tam/DP/jha