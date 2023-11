Lindner: Müssen Priorität auf Militärausgaben legen

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat sich angesichts der gegenwärtigen geopolitischen Lage zu mehr Ausgaben für Verteidigung bekannt. "Aus der geopolitischen Situation ergeben sich große Aufgaben für Finanzminister, da die eigenen militärischen Fähigkeiten verbessert werden müssen", erklärte Lindner bei einem Pressestatement in Riga, wie er über den Kurznachrichtendienst X mitteilte. "Wir müssen jetzt eine Priorität setzen", forderte der FDP-Vorsitzende. "Das ist die Stärkung unserer Fähigkeit zur Bündnis- und Landesverteidigung."

Bei dem Pressestatement mit seinem lettischen Amtskollegen Arvils Aseradens betonte Lindner zudem, beide ständen an der Seite des ukrainischen Volkes. "In der Ukraine wird nicht nur die Ukraine selbst, sondern die europäische Friedens- und Freiheitsordnung insgesamt verteidigt", hob er hervor. Laut den Angaben tauschte sich Lindner außerdem in Riga mit Vertreterinnen und Vertretern der lettischen Startup-Szene unter anderem über Finanzierungsmöglichkeiten aus. "Wir können von den Rahmenbedingungen lernen, die in den baltischen Staaten besser sind", so Lindner.

