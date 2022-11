Lindner: Müssen wirtschaftliche Stärke mobilisieren, um Stärke zu erhalten

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat seine Budgetpolitik im Bundestag gegen Kritik verteidigt und zugleich Rufen nach Steuererhöhungen erneut eine Absage erteilt. Für 2024 stellte Lindner weitere Steuermaßnahmen wie etwa eine Superabschreibung für Unternehmen in Aussicht. "Wir müssen doch unsere wirtschaftliche Stärke mobilisieren, um unsere Stärke auch für die Zukunft zu erhalten", betonte der Finanzminister bei der Einbringung des Entwurfes für den Bundeshaushalt 2023. "Deshalb ist es doch auch notwendig, dass wir in enormer Weise fiskalische Stärke projizieren, um einen Abwehrschirm aufzustellen", sagte er.

"Wir müssen in diesen Zeiten dafür sorgen, dass das erhalten bleibt, was wir uns über Jahrzehnte erarbeitet haben." Umstritten bleibe die Frage der Finanzierung, räumte Lindner ein. Von den Wirtschaftsweisen ins Spiel gebrachte Steuererhöhungen halte er aber für "falsch". Angesichts derzeit großer Unsicherheiten, hoher privater Investitionsbedarfe und einer in Frage gestellten Wettbewerbsfähigkeit "wäre es ein gefährliches makroökonomisches Experiment, in diesen Zeiten auch noch die Steuern zu erhöhen".

Die Koalition habe im Gegenteil breitflächig Entlastungen beschlossen. "Wir werden auch über weitere steuerliche Maßnahmen sprechen müssen mit Blick auf den Haushalt 2024", kündigte Lindner an. Man müsse die Konjunktur anschieben, und dafür sei ein sichtbarer steuerlicher Impuls notwendig. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) habe sich bereits für "eine Investitionsprämie beziehungsweise Superabschreibung" ausgesprochen. "Damit wir aus dieser Krise uns heraus investieren können im privaten Bereich, ist das eine Maßnahme, die 2024 rechtzeitig sein könnte."

Die Koalition habe einen Bundeshaushalt aufgestellt, der die Schuldenbremse achte, hob der Finanzminister hervor. Diese sei "flexibler, als manche denken". Vorgesehen sind im kommenden Jahr neue Schulden von 45,61 Milliarden Euro bei Ausgaben von insgesamt 476,29 Milliarden Euro. Grund für die höhere Marge im Rahmen der Schuldenbremse gegenüber bisher von Lindner geplanten 17,2 Milliarden Euro Nettokreditaufnahme (NKA) ist die neue Konjunkturprognose der Regierung, die für 2023 eine Schrumpfung der Wirtschaftsleistung um 0,4 Prozent erwartet.

10 Milliarden für die Aktienrente

Darin enthalten ist auch ein Anschubkredit von 10 Milliarden Euro für die im Koalitionsvertrag vereinbarte Aktienrente, die nach dem Willen Lindners nächstes Jahr eingeführt werden soll. Diese sind Teil der höheren NKA, fallen als Darlehen aber nicht unter die Schuldenbremse.

Für dieses Jahr sind neue Schulden in Höhe von 138,9 Milliarden geplant. Darin sind aber Sondervermögen wie die zur Finanzierung der Bundeswehr und des Wirtschaftsstabilisierungsfonds für den 200 Milliarden Euro schweren Abwehrschirm gegen die Energiekrise nicht enthalten, aus denen in mehreren Jahren Finanzierungen erfolgen sollen.

Unions-Fraktionsvize Mathias Middelberg (CDU) übte in der Debatte harsche Kritik an Lindners Budgetpolitik. "Sie machen Schulden wie kein Finanzminister vor Ihnen", sagte er. "Sie sind Rekordschuldenmacher, präziser müsste man sagen, Sie sind Rekordschuldenbevorrater." Durch Schuldenaufnahme mit dem WSF "auf Vorrat" werde die Verfassung umgangen. "Sie sind der Schuldenbremsenumgehungsminister", warf er Lindner vor. Der Budgetplan sei nicht ehrlich, Lindner gebe nur vor, die Schuldenbremse 2023 einzuhalten.

Der AfD-Haushaltsexperte Peter Boehringer forderte, Normenkontrollklage gegen die Pläne zu erheben. Der Regierung warf er angesichts der hohen Schulden vor, sie betreibe "die dümmste Energiepolitik der Welt". Die Linken-Haushaltsexpertin Gesine Lötzsch prangerte soziale Ungerechtigkeiten an. "Sie müssen diese dreiste Umverteilung endlich stoppen", forderte sie.

