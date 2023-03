Lindner: Netze müssen absolut integer bleiben

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat in der Debatte um ein mögliches Verbot chinesischer Hightech-Komponenten darauf gepocht, dass kritische Infrastruktur "nicht kompromittierbar" sein dürfe. "Unsere Netze müssen absolut integer bleiben", sagte der FDP-Vorsitzende dem Nachrichtensender Welt. "Wir können nicht abhängig sein von Komponenten einzelner Hersteller. Und erst recht darf nicht kritische Infrastruktur kompromittierbar sein durch Hintertüren", mahnte Lindner.

Im Einzelnen sei aber noch keine abschließende Entscheidung getroffen, hob der Finanzminister hervor. "Es gibt nur jetzt eine Indikation, in welche Richtung es gehen könnte - zumindestens, wenn es nach der Innenministerin geht." Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte angedeutet, dass er aktuell chinesische Hightech-Komponenten nicht generell aus Netzwerken der kritischen Infrastruktur verbannen will. Man könne solch eine Frage nicht abstrakt und generell beantworten. Vielmehr gehe es in Deutschland aktuell um die "Umsetzung bestehender Gesetze", so Scholz bei einer Pressekonferenz.

Zuvor hatte Regierungssprecher Steffen Hebestreit nach Berichten über ein möglicherweise geplantes Verbot von Komponenten des chinesischen Mobilfunkkonzerns Huawei bestritten, dass sich laufende Prüfungen kritischer Bauteile für das 5G-Mobilfunknetz gegen einzelne Hersteller richten. "Das wird geprüft unabhängig davon, woher ein einzelner Hersteller kommt", sagte er bei einer anderen Pressekonferenz. "Das ist eine ganz grundsätzliche Regelung, die wir da verfolgen." Mehrere Medien hatten berichtet, den Mobilfunkfirmen solle es verboten werden, bestimmte Steuerelemente der chinesischen Hersteller Huawei und ZTE einzubauen.

