Lindner nimmt per Video an G20-Finanzministertreffen teil

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) reist nicht persönlich zu dem am Donnerstag und Freitag in Jakarta geplanten Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20). Das teilte sein Ministerium Dow Jones Newswires in Berlin mit. "Der Bundesfinanzminister wird virtuell am G20-Finanzministertreffen in Jakarta teilnehmen", erklärte ein Sprecher. Anders als ursprünglich geplant richtet der indonesische G20-Vorsitz Presseberichten zufolge nun angesichts der weltweiten Omikron-Welle ein hybrides Treffen aus - in Jakarta und per Video-Zuschaltung vieler Teilnehmer.

Auf der Tagesordnung stehen laut dem indonesischen Finanzministerium vor allem auch die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie. Themen sollen demnach neben Exitstrategien zur Unterstützung der Erholung und der Bekämpfung schädigender Nachwirkungen der Krise auch Zahlungssysteme im digitalen Zeitalter, nachhaltige Finanzen, digitale finanzielle Inklusion sowie internationale Besteuerung sein.

February 10, 2022 11:08 ET (16:08 GMT)