Lindner präzisiert Benzin-Rabatt-Vorstoß - "Zum Beispiel 40 Cent pro Liter für 3 Monate"

Berlin (Reuters) - Bundesfinanzminister Christian Lindner hat seine Überlegungen für eine direkte Entlastung von Autofahrern beim Tanken von Diesel und Benzin präzisiert.

So könnte beispielsweise ein staatlicher Zuschuss von 40 Cent pro Liter für drei Monate befristet ausgezahlt werden, was den Staat rund 6,6 Milliarden Euro kosten würde, sagte der FDP-Chef der "Rheinischen Post" laut Vorab-Bericht. Die konkrete Ausgestaltung sei in der Regierung aber noch offen. "Wenn es nach mir geht, landen wir mit dem Tankrabatt bei unter zwei Euro je Liter Diesel und Benzin."

Seine Idee sei in der Regierung noch nicht abgestimmt. Man könne aber davon ausgehen, dass Bundeskanzler Olaf Scholz "meine Überlegungen nie erst aus der Zeitung erfährt". Es müsse aber auch weitere Entlastungen für Familien, Pendler, Gewerbetreibende und sozial Schwächere geben. Forderungen des grünen Koalitionspartners, einen Tankrabatt mit einem Tempolimit auf Autobahnen zu verbinden, halte er nicht für angebracht.

Lindners Vorstoß war am Montag auch auf Kritik gestoßen.