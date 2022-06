Lindner: Priorität muss auf Unterbrechung der Inflation liegen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat dazu gemahnt, angesichts der hohen Preissteigerungen die volle Priorität der Politik auf die Bekämpfung der Inflation zu legen. "Bei allen Notwendigkeiten der Transformation in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, jetzt muss die Priorität der Wirtschafts- und Finanzpolitik darauf liegen, diese Inflation zu unterbrechen", sagte Lindner beim Tag der Industrie in Berlin. "Die Transformation benötigt ein stabiles wirtschaftliches Fundament." Jetzt gehe es darum, in Zeiten einer Inflation erst dieses wirtschaftliche Fundament zu sichern, und danach kämen Fragen der Konjunkturpolitik oder der Transformation.

"Denn wenn wir die Inflation jetzt nicht stoppen, dann wird sie sich wie eine Spirale weiter nähren", warnte Lindner. Für den Staatshaushalt sei die Situation "alles andere als trivial". Für kommendes Jahr müsse er 30 Milliarden Euro an Kapitaldienst einplanen. "Das ist eine Steilwand, die sich vor uns auftut", konstatierte Lindner. Er sah darin ein "Signal der Umkehr". Bei diesen stark steigenden Zinslasten könne man sich zusätzliche Schulden nicht mehr leisten, und zudem dürfe die Inflation nicht durch immer neue staatliche Subventionen angeschoben werden.

Nächstes Jahr solle die Schuldenbremse wieder eingehalten werden, bekräftigte der Finanzminister. Laut einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sollen die Zinslasten nach 2023 zudem zwischen 25 und 30 Milliarden Euro im Jahr liegen. In den Gesprächen zum Haushalt trennten Lindner noch 11,1 Milliarden Euro von seinem Ziel, die Neuverschuldung so weit zu drücken, dass die Schuldenregel wieder eingehalten werde, berichtet das Blatt weiter.

Kritisch zeigte sich Lindner sowohl zu einer unter anderem von Grünen und SPD geforderten Übergewinnsteuer auf kriegsbedingte Gewinne als auch zu einem vom Europaparlament de facto verfolgten Verbot für Verbrennungsmotoren. "Wer am Stammtisch entscheidet, was ein Übergewinn ist, der gibt das deutsche Steuerrecht der Willkür preis, und dazu darf es nicht kommen", sagte er. Die Entscheidung, Verbrennungsmotoren de facto zu verbieten, sei falsch. "Deutschland wird nicht den Flottengrenzwerten mit dem de facto Verbrennungsverbot zustimmen können", betonte Lindner.

Mit Blick auf die Energieversorgung sah Lindner "drei bis fünf Jahre, die wir jetzt vor uns haben mit Engpässen und Nöten". Hier könne man sich keine politischen Vorfestlegungen erlauben und dürfe "nicht zu wählerisch" sein, zum Beispiel bei der Art des Wasserstoffs. Der FDP-Vorsitzende betonte, er sei auch für eine Diskussion, ob übergangsweise Kernkraft weiter eingesetzt werde.

