Lindner: Rückkehr zur Schuldenbremse nimmt Druck von den Preisen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat die Haushaltspläne für 2022 und das geplante Sondervermögen für die Bundeswehr im Bundestag gegen Kritik verteidigt und die Bedeutung einer künftigen Einhaltung der Schuldenbremse für die Preisentwicklung betont. "Rückkehr zur Schuldenbremse bedeutet, Druck von den Preisen nehmen, indem wir nicht immer mehr umverteilen und immer mehr Subventionen erfinden", sagte Lindner zu Beginn der abschließenden Beratungen über den Bundeshaushalt 2022. "Wir antworten auf die ökonomische Zeitenwende der Inflation durch die Rückkehr zu soliden Haushalten und das Ende immer neuer Schulden."

Bereits mit dem zweiten Regierungsentwurf habe die Ampel "mit der Konsolidierung begonnen", meinte er. In dem 100 Milliarden Euro starken Bundeswehr-Sondervermögen sah Lindner eine "doppelte Botschaft". Es stärke die Fähigkeit zur Landes- und Bündnisverteidigung - "aber wir tun dies parallel zur Schuldenbremse des Grundgesetzes". Diese bleibe für alle anderen Vorhaben erhalten. Mit Entlastungspaketen von über 30 Milliarden Euro gebe der Staat zudem Mehreinnahmen zurück. Es sei jetzt aber "eine Aufgabe des Kartellamts", die befristete Senkung der Energiesteuer ab 1. Juni durchzusetzen. "Wir müssen sicherstellen, dass die Steuersenkung bei den Autofahrerinnen und bei den Pendlern ankommt, denn für die ist das gemeint, nicht für die Mineralölgesellschaften."

Unions-Fraktionsvize Mathias Middelberg (CDU) hatte Lindner zuvor mangelnde Sparanstrengungen im Haushalt vorgehalten. "Von Zeitenwende reden Sie, aber Sie wenden nichts in ihrem Haushalt", sagte er. Man merke davon nur etwas bei fehlenden Einnahmen. "Konsequent müssten Sie eigentlich auf der Ausgabenseite arbeiten." Zwar habe die Koalition angekündigt, alle Ausgaben auf den Prüfstand zu stellen und im Haushaltsverfahren Kürzungen vorzunehmen. "Nennenswerte Priorisierungen oder Kürzungen sind aber in ihrem Haushalt nicht erkennbar - im Gegenteil, Sie satteln einfach nur drauf", sagte er.

Haushalt mit Unsicherheiten behaftet

Dabei seien viele Projekte darin noch gar nicht abgebildet, und für den gesamten Bereich der Sozialversicherung sei zudem "keine wirkliche Vorsorge getroffen" worden. Der haushaltspolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Peter Boehringer, betonte, hätte man die richtigen Prioritäten gesetzt, hätte man "auch 2022 die Schuldenbremse einhalten können". SPD-Budgetsprecher Dennis Rohde betonte hingegen, der Haushalt umfasse 100 Milliarden Euro weniger als für 2021 geplant. Allerdings sei er "mit Unsicherheiten behaftet", denn man wisse nicht, wie sich das Wachstum entwickle, und welche Auswirkungen die hohe Inflation habe.

Der Haushalt soll am Freitag vom Bundestag beschlossen werden. Geplant sind in diesem Jahr neue Schulden von 138,9 Milliarden Euro bei Ausgaben von insgesamt 495,8 Milliarden Euro. Ursprünglich hatte der im März eingebrachte Regierungsentwurf Ausgaben von 457,6 Milliarden Euro vorgesehen, hinzugekommen war aber ein Ergänzungshaushalt unter anderem zur Finanzierung der Folgen des Ukraine-Kriegs. 2021 hatte der Bund noch 556,6 Milliarden Euro ausgegeben und 215,4 Milliarden Euro an Krediten aufgenommen.

Da die Neuverschuldung erneut über der Schuldenregel des Grundgesetzes liegt, muss der Bundestag eine Ausnahme von der Schuldenregel beschließen. 2023 soll sie nach dem Willen Lindners dann aber wieder eingehalten werden. Die Steuereinnahmen sollen in diesem Jahr laut Bundestag 328,4 Milliarden Euro betragen nach 313,5 Milliarden Euro im vorigen Jahr. Für Investitionen werden im Haushalt 51,5 Milliarden Euro ausgewiesen. Nach der weiteren Finanzplanung des Bundes soll die Neuverschuldung 2023 bei 7,5 Milliarden Euro liegen und dann 2024 auf 10,6 Milliarden, 2025 auf 11,8 Milliarden und 2026 auf 13,7 Milliarden Euro steigen.

May 31, 2022 05:45 ET (09:45 GMT)