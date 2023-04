Lindner sieht "weitere notwendige Änderungen" für Heizungspläne

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat in einer Protokollerklärung zum vom Kabinett beschlossenen Gebäudeenergiegesetz auf weitere Änderungen im parlamentarischen Verfahren gedrungen.

"Das Bundesministerium der Finanzen stimmt dem Gesetzentwurf im Bewusstsein zu, dass die Fraktionen des Deutschen Bundestages im parlamentarischen Verfahren diesen Gesetzentwurf intensiv beraten und auch weitere notwendige Änderungen vornehmen werden", heißt es in der Erklärung. "Ich erwarte, dass nun im parlamentarischen Verfahren notwendige Änderungen vorgenommen werden, um Bedenken im Hinblick auf Finanzierbarkeit und Umsetzbarkeit auszuräumen und die Menschen möglichst wenig zu belasten", erklärte Lindner zudem über den Kurznachrichtendienst Twitter.

Besondere Aufmerksamkeit in den parlamentarischen Beratungen soll laut der Erklärung den "vorgetragenen Bedenken aus der Verbändeanhörung im Hinblick auf Finanzierbarkeit und Umsetzbarkeit der Maßnahmen" gelten, um die Bevölkerung möglichst wenig zu belasten. "Wir müssen im Rahmen der weiteren Behandlung des Gesetzesentwurfes sicherstellen, dass eine praxistaugliche und finanzierbare Umsetzung des Grundsatzes der Technologieoffenheit erfolgt", heißt es darin zudem. Gerade beim Ausbau von Wärmenetzen und beim Wasserstoff müsse man auf angemessene Übergangsfristen achten und sicherstellen, dass alle grünen Gase sowie deren Mischungen als Erfüllungsoptionen zulässig seien.

Die Vorschläge zur Kommunalen Wärmeplanung müssen die technologieoffene Ausgestaltung des Gesetzes unterstützen und auf einen "tragfähigen, innovativen und invesitionsbegünstigenden Rahmen für alle Erfüllungsoptionen" ausgerichtet sein. Effizienzvorgaben und Sanierungszwänge seien "vor dem Hintergrund einer marktgetriebenen Erreichung der Klimaneutralität kritisch zu hinterfragen". Befreiungen müssten verfassungskonform und sachgerecht ausgestaltet sein. "Die Grenze von 80 Jahren muss verfassungsrechtlich gut begründet sein." Die jetzige Ausgestaltung werfe Fragen auf, die im parlamentarischen Verfahren in Expertenanhörungen erörtert und dann geklärt werden müssten.

Ursprünglicher Gesetzentwurf nur gut gemeint

"Bei allem müssen wir auf die Wahrung der Haushaltsdisziplin besonderen Wert legen", heißt es in der Protokollerklärung. In Kreisen des Finanzministeriums wurde zudem betont, der ursprüngliche Gesetzentwurf von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sei "klimapolitisch gut gemeint" gewesen, hätte jedoch wirtschaftlich und sozial unverantwortbare Auswirkungen gehabt und "dem Klimaschutz damit einen Bärendienst erwiesen". Zentrale Änderungen daran seien auf Lindners Initiative zurückgegangen.

"Wir wollen wirtschaftliche Lösungen ermöglichen - ohne übertriebene Zwänge und Verbote", hieß es aus seinem Ministerium. So sei erreicht worden, dass aus dem Gesetzentwurf der rechtliche Zwang gestrichen wurde, funktionierende Heizungsanlagen vorzeitig zu ersetzen. Zudem sei es gelungen, zusätzliche Pflichten und Bürokratielasten gegenüber dem ursprünglichen Entwurf stark einzuschränken. So gälten die meisten Vorschriften zu Prüfungen und Optimierungen nur noch für Anlagen in Gebäuden mit mehr als sechs Wohnungen.

"Wir setzen uns dafür ein, dass die klimapolitisch notwendigen Weichenstellungen im Gebäudebereich auch mit Augenmaß und sozialer Ausgewogenheit erfolgen", hieß es. Des Augenmaßes bedürfe es insbesondere bei der Einführung neuer Bußgeldtatbestände. So sollten natürliche Personen bei Verstößen gegen die neuen Vorgaben statt 50.000 Euro lediglich bis zu 5.000 Euro Bußgeld zahlen müssen. "Wir wollen die Menschen bei der Umstellung mitnehmen und nicht bedrohen", wurde aus Lindners Ministerium betont.

