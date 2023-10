Lindner spricht mit Yellen über Israel

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat mit seiner US-Amtskollegin Janet Yellen im Zuge der Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank in Marrakesch über die Lage in Israel und die Folgen für die Weltwirtschaft gesprochen. Das Treffen fand am Rande der Sitzung der Finanzminister und Notenbankchefs sieben führender Industrie- und Schwellenländer (G7) in der marokkanischen Stadt statt, erklärte das Bundesfinanzministerium über den Kurznachrichtendienst "X", vormals Twitter. "Dabei ging es unter anderem um die aktuelle politische Lage in Israel und die Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung", teilte Lindners Ministerium mit.

October 12, 2023 11:36 ET (15:36 GMT)