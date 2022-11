Lindner trifft neuen italienischen Finanzminister

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) wird am Mittwochmittag mit seinem neuen italienischen Amtskollegen Giancarlo Giorgetti zusammentreffen. Das kündigte Lindner bei einem Pressestatement an. "Wir bewerten es als ein sehr positives Signal, dass Giancarlo Giorgetti seinen ersten Besuch im Ausland in Deutschland unternehmen wird", sagte Lindner. "Wir haben ein sehr großes Interesse an konstruktiven Gesprächen auch mit Italien." Giorgetti sei "eines der erfahrenen Mitglieder" des neuen italienischen Kabinetts. Lindner sei deshalb guter Dinge, an einen konstruktiven Austausch mit dessen Amtsvorgänger Daniele Franco anschließen zu können.

