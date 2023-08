Lindner und Marchenko vereinbaren mehr Finanzkooperation

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und sein ukrainischer Amtskollege Sergii Marchenko haben nach Angaben des Bundesfinanzministeriums bei Lindners Besuch in Kiew eine gemeinsame Absichtserklärung zur Stärkung der Zusammenarbeit unterzeichnet. Das teilte Lindners Ministerium über die Plattform X mit, die früher Twitter hieß. "Es geht um Kooperation in den Bereichen Finanzmarkt, Zoll sowie dem Management von Staatsbeteiligungen und Privatisierungen", so das Bundesfinanzministerium.

In Kiew habe Lindner zudem mit dem ukrainischen Premierminister Denys Shmyhal unter anderem über die Wirtschaftslage und den Wiederaufbau gesprochen, teilte das Ministerium weiter mit. Deutschland stehe solidarisch an der Seite der Ukraine und unterstütze sie "finanziell, humanitär und militärisch", bekräftigte Lindner.

