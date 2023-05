Lindner und Yellen sprechen über Steuerfragen

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und US-Finanzministerin Janet Yellen haben am Rande des Treffens der Finanzminister und Notenbankgouverneure sieben führender westlicher Industrieländer (G7) in Niigata über Wirtschaftsfragen gesprochen. Das gab das Bundesfinanzministerium bekannt. Linder habe mit Yellen am Rande des Treffens "über aktuelle Fragen einschließlich internationaler Besteuerung" beraten, erklärte das Ministerium über den Kurznachrichtendienst Twitter. Beide hätten ihre "enge und kooperative" Arbeitsbeziehung und die Wichtigkeit betont, im Dialog mit Partnern zu bleiben.

May 12, 2023