Lindner: Ungarn-Entscheidung ist wichtiges Signal

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat die EU-Entscheidung für ein Einfrieren von Milliardenzahlungen an Ungarn ausdrücklich begrüßt. "Es ist ein ganz wichtiges und nicht zu unterschätzendes Signal, dass Mängel in Fragen der Rechtsstaatlichkeit jetzt in der Europäischen Union Konsequenzen haben", sagte Lindner am Dienstag in Berlin. Die EU zeige damit, dass sie ihre eigenen Vorgaben ernst nehme und die Rechtsstaatlichkeit nicht zum Teil irgendwelcher "Deals" mache.

Eine große Mehrheit der EU-Staaten hatte sich am Vorabend darauf verständigt, für Ungarn vorgesehene Zahlungen aus dem europäischen Gemeinschaftshaushalt einzufrieren. Wegen der Sorge, dass EU-Gelder in dem Land wegen unzureichender Korruptionsbekämpfung veruntreut werden, sollen vorerst 6,3 Milliarden Euro blockiert werden./ax/DP/jha