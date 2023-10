Lindner vereinbart mit Türkei "neues Kapitel der Zusammenarbeit"

BERLIN (Dow Jones)--Deutschland und die Türkei wollen nach Angaben des Bundesfinanzministeriums ihre Zusammenarbeit in finanzpolitischen Fragen verstärken. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) habe sich mit seinem türkischen Amtskollegen Mehmet Simsek im Zuge der Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank in Marrakesch getroffen, erklärte das Ministerium über den Kurznachrichtendienst "X", vormals Twitter. "Beide Minister einigten sich darauf, ein neues Kapitel in der Zusammenarbeit aufzuschlagen", gab Lindners Ministerium bekannt. "Treffen in Deutschland und der Türkei sollen folgen." In dem Gespräch habe Simsek seine anspruchsvolle Reformagenda für die Türkei erläutert, hieß es weiter.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 13, 2023 07:31 ET (11:31 GMT)