Lindner verteidigt Haushalt gegen Kritik - Ziel baldige Normalisierung

Berlin (Reuters) - Bundesfinanzminister Christian Lindner hat den Haushalt für 2022 gegen Kritik verteidigt.

Er sei ein erster Beitrag zur Konsolidierung der Staatsfinanzen nach der Coronavirus-Krise, trotz veränderter Rahmenbedingungen durch den Krieg in der Ukraine. "In der Krise muss der Staat handeln." Ziel der Bundesregierung sei es, die Finanzen wieder zu normalisieren und Puffer aufzubauen, sagte der FDP-Vorsitzende am Dienstag zu Beginn der Haushaltswoche im Bundestag. Ab 2023 sowie in den Jahren bis 2026 solle die Schuldenbremse wieder eingehalten werden. Das sei auch eine Frage der Glaubwürdigkeit.

Die Schuldenbremse ist seit 2020 wegen der Coronavirus-Pandemie ausgesetzt. In diesem Jahr will die Regierung die erneute Ausnahme von der im Grundgesetz verankerten Regel auch mit dem russischen Angriff auf die Ukraine begründen. Der entsprechende Antrag an den Bundestag werde angepasst, sobald die Regierung den geplanten Ergänzungshaushalt vorlegen könne, so Lindner. Der Ergänzungshaushalt solle ausschließlich Maßnahmen beinhalten, die im Zusammenhang mit dem Krieg stünden. Dazu zählten etwa Entlastungen für Bürger und Wirtschaft wie auch Hilfen für Flüchtlinge innerhalb und außerhalb Deutschlands.

Lindner eröffnete mit seiner knapp 45-minütigen Rede die einwöchige erste Beratung des Bundestags über den Haushaltsentwurf für 2022 und über die Finanzplanung bis 2026. Verabschiedet werden soll der Etat Anfang Juni. Bis dahin soll der Ergänzungshaushalt vorliegen, mit dem die Neuverschuldung nochmals deutlich steigen dürfte. Bisher sieht der Entwurf 99,7 Milliarden Euro an neuen Schulden im Kernhaushalt und einen Sonderfonds von 100 Milliarden Euro zur Modernisierung der Bundeswehr vor. Damit steigt die Neuverschuldung also um knapp 200 Milliarden Euro. Die Opposition fürchtet Rekordschulden und kritisiert fehlende Details zu den Folgen des Ukraine-Krieges. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sprach von einem Haushalts-Rätsel, das sei zu wenig.

Lindner ergänzte, die Regierung werde alles tun, um eine Phase der Stagflation zu vermeiden. Eine solche Zeit von ausbleibendem Wirtschaftswachstum bei gleichzeitig hoher Inflation wäre eine Gefahr. "Die steigenden Preise treffen die Breite der Gesellschaft." Die Regierung habe deswegen bereits ein 16 Milliarden Euro schweres Entlastungspaket für Unternehmen und Bürger geschnürt. "Weitere Entlastungen werden kommen."

Der Ukraine sagte Lindner weitere Hilfen zu. International abgestimmt sei ein Wiederaufbauplan nötig. "Wir hoffen auf baldigen Frieden." Deutschland werde die Ukraine beim Wiederaufbau unterstützen. Die Solidarität sei von Dauer.