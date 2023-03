Lindner warnt im Haushaltsstreit vor hoher Zinslast

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat im Haushaltsstreit vor der stark steigenden Zinslast des Bundes gewarnt. Debatten um ein Aussetzen der Schuldenbremse im kommenden Jahr halte er vor diesem Hintergrund für "ökonomisch verfehlt", sagte Lindner der Bild-Zeitung. Gleichzeitig pochten führende SPD-Mitglieder der Regierungskoalition, wie etwa SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich und Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, trotz der Schuldenbremse auf Ausgaben für soziale Projekte und Verteidigung.

"Bei anhaltend hoher Inflation und steigenden Zinsen führt jede Schuldenaufnahme zu erheblichen Zinsausgaben. Die Zinsausgaben im Bundeshaushalt haben sich in den letzten zwei Jahren bereits verzehnfacht, von rund 4 Milliarden Euro in 2021 auf rund 40 Milliarden Euro in 2023. Das ist Geld, das an anderer Stelle fehlt", warnte Lindner.

Aktuell ist in der Ampel-Koalition ein Streit zwischen Teilen von SPD, Grünen und FDP um den Haushalt 2024 entbrannt. Lindner will im kommenden Jahr die im Grundgesetz vereinbarte Schuldenbremse einhalten und plädiert bei den Ausgaben Prioritäten zu setzen. Grüne und auch die SPD fordern die im Koalitionsvertrag vereinbarte Einführung der Kindergrundsicherung noch in dieser Legislaturperiode einzuführen.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sagte am Sonntagabend in "Bericht aus Berlin" der ARD, dass es nicht immer um neues Geld gehe, sondern auch darum, dass vorhandene Leistungen bei bedürftigen Kindern endlich ankommen. "Aber es sind noch Fragen zu klären. Jeder, der sich mit dem Thema auskennt, weiß, dass es nicht ein Fingerschnipp ist", sagte Heil.

Auch SPD-Fraktionschef Mützenich forderte die Einhaltung von verabredeten Sozialprojekten und betonte am Montag im ARD-Morgenmagazin, dass der Haushalt am Ende des Jahres die Zustimmung im Bundestag finden müsse. "Wir haben wichtige Reformvorhaben im Koalitionsvertrag niedergelegt. Wir wollen insbesondere sozialpolitische Fragen noch voranbringen. Und am Ende des Jahres werden wir entscheiden, wie der Haushalt auszusehen hat", sagte Mützenich im ARD-Morgenmagazin.

Am Sonntagabend hatte zudem Verteidigungsminister Pistorius (SPD) in der ARD davor gewarnt, militärische Notwendigkeiten und wichtige soziale Projekte gegeneinander auszuspielen: "Es muss ein Weg gefunden werden und der besteht im politischen Geschäft in der Regel immer in vernünftigen Kompromissen", sagte Pistorius. Der Etat des Verteidigungsministeriums müsse "deutlich" wachsen, weil Deutschland sonst die Aufgaben nicht wahrnehmen könne, die es 30 Jahre lang nicht wahrzunehmen galt.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 27, 2023 02:46 ET (07:46 GMT)