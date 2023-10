Lindner warnt vor Kassandrarufen für deutsche Wirtschaft

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat bei der Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank in Marrakesch vor "Kassenadrarufen" mit Blick auf die Lage der deutschen Wirtschaft und Politik gewarnt. Deutschland werde bei der Herbsttagung von IWF, Weltbank und der Gruppe der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) in Marrakesch "als Stabilitätsanker gesehen - sowohl in geopolitischer als auch fiskalischer Hinsicht", sagte Lindner bei einer Pressekonferenz in der marokkanischen Stadt, wie das Bundesfinanzministerium über den Kurznachrichtendienst X mitteilte. "Kassandrarufe sind fehl am Platz."

Lindner erklärte demnach, bei der Finanztagung würden auch die Gründe für die internationale Wirtschaftsschwäche diskutiert. "Wir sprechen in Marrakesch nicht nur über ökonomische Herausforderungen, sondern auch über die Ursachen", sagte der Finanzminister. "Es darf keine Ära anbrechen, in der Gewalt als Mittel der Auseinandersetzung toleriert wird", betonte er. "Dazu sind alle aufgerufen."

Der deutsche Finanzminister hatte bereits auf seiner Reise zu dem Treffen vor dem Hintergrund des Terrorangriffs auf Israel die Bedeutung betont, welche die Jahrestagung insbesondere für hochverschuldete ärmere Länder hat. "Gerade in diesen Zeiten von Krieg und Terror ist es wichtig, dass die internationale Gemeinschaft zusammenkommt, und dass wir sprechen über diese Fragen und über ihre wirtschaftlichen Auswirkungen", hatte er erklärt. Inflation und ausbleibendes Wachstum seien ihrerseits schwerwiegende Herausforderungen, und gerade "für die Staaten mit niedrigem Einkommen kann der Schuldenstand bei steigenden Zinsen außerordentlich gefährlich werden".

Die Tagung steht nach Angaben aus deutschen Regierungskreisen vor allem im Zeichen von Debatten über die angespannte Lage der Weltwirtschaft und die hohe Inflation. Weitere Themen sollten der Klimawandel, die internationale Verschuldung, die IWF-Quotenüberprüfung, die Reform der Weltbank und Kryptowährungen sein. Ein hochrangiger Beamter des Finanzministeriums hatte im Vorfeld gesagt, Lindner könne sich in Marrakesch durch die Aussagen des IWF in seiner fiskalpolitischen Haltung unterstützt sehen, weil auch dieser einen strikten inflationsbekämpfenden Kurs empfehle. Lindners Kurs einer restriktiven Fiskalpolitik werde "von den Äußerungen des IWF sehr weitgehend gestützt".

