Lindner: Werden diese Woche Maßnahmen gegen Preissteigerungen vorlegen

BERLIN (Dow Jones)--Die Ampel-Koalition wird laut Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) noch in dieser Woche Maßnahmen vorlegen wird, um die Bevölkerung in Zeiten stark steigender Preise zu entlasten. "Ich glaube, dass es notwendig ist, die breite Mitte in unserem Land zu entlasten. Es kann nicht nur darum gehen, die Menschen, die bedürftig sind, in dieser aktuellen Situation zu unterstützen", sagte Lindner am Sonntagabend in der ARD.

Dafür möchte er vor allem das Steuersystem nutzen. "Wo wir verdienen, das ist die Einkommenssteuer, das ist die Lohnsteuer und die muss deshalb an die sogenannte kalte Progression angepasst werden", so Lindner.

Mit Blick auf die hohen Energiepreise forderte Lindner den schnelleren Bau von Flüssiggasterminals, um unabhängiger von einzelnen Versorgern oder Lieferanten zu werden. Von einer Mehrwertsteuersenkungen hält FDP-Chef Linder im ARD-Bericht aus Berlin dagegen nichts. Man müsse wissen, dass man dort dann immer nur "ansubventioniere" gegen steigende Preise. "Irgendwann erhöht man die Mehrwertsteuer wieder und dann hat man einen Inflationseffekt", sagte Lindner. Hilfreicher sei es, die Importe von Energieträgern zu diversifizieren.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 21, 2022 02:42 ET (07:42 GMT)