Lindner will Abschaffung der EEG-Umlage "spätestens bis zur Jahresmitte"

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat den Willen zu einer schnellen Abschaffung der EEG-Umlage als Reaktion auf die hohen Energiepreise bekräftigt. Als spätesten Zeitpunkt dafür nannte er Mitte 2022. "Wir können schnellstmöglich, spätestens bis zur Jahresmitte, auf die EEG-Umlage verzichten, die verteuert den Strompreis", sagte Lindner in einem von seinem Ministerium verbreiteten Statement. "Wir haben sehr stark steigende Energiepreise." Das belaste Familien und Wirtschaft. "Wir können reagieren", hob er hervor.

Lindner erklärte, jeden Monat würden etwa 1,1 Milliarden Euro von den Menschen für die erneuerbaren Energien gezahlt. "Das brauchen für nicht mehr, das wollen wir mit den Mitteln des Bundes den Menschen abnehmen", sagte er. "Das wäre, je schneller wir es machen, eine spürbare Entlastung vom Handwerk bis zur Rentnerin." In diesen Zeiten steigender Strompreise sei das "die richtige Entscheidung."

Aus der Grünen-Bundestagsfraktion wurde allerdings Kritik an den Überlegungen laut, die EEG-Umlage schnell abzuschaffen. "Aktuell macht uns allen die Situation bei den Energiepreisen Sorgen. Da brauchen wir jetzt strukturelle Antworten, um nicht schnell wieder in ähnliche Probleme reinzulaufen", sagte die klima- und energiepolitische Sprecherin der Fraktion, Ingrid Nestle, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es koste 5 Milliarden Euro, die Umlage um einen Cent abzusenken. "Mit der Hälfte des Geldes könnte locker all denen geholfen werden, die akute Probleme haben", betonte sie.

