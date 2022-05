Lindner will Belastungsmoratorium bei Steuern und Bürokratie

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat in einer Rede vor Steuerberatern ein "Belastungsmoratorium für Menschen und Betriebe" im Steuerbereich angemahnt. Ein solches brauche man bei Steuern und Bürokratie gerade in der aktuellen Krise, sagte Lindner laut Finanzministerium. Man werde auch "Subventionen überprüfen", die zusätzlichen Druck auf die Preise ausübten. "Erfolgreiche Steuerpolitik zeigt sich an der Wachstumsprognose und an dem Geld im Portemonnaie der Bürger", erklärte der Finanzminister laut der Bundessteuerberaterkammer beim Deutschen Steuerberaterkongress.

Kammerpräsident Hartmut Schwab forderte der Organisation zufolge konzeptionelle Überlegungen und Entscheidungen bei den Unternehmenssteuern ein. "Leider leisten das aber die aktuellen Gesetzgebungsverfahren nicht", monierte er. Sie setzten lediglich auf längst überfällige Erleichterungen im Lichte der aktuellen Inflations- und Krisenlage wie die Anhebung des Grundfreibetrags oder der Werbungskostenpauschale. "Das ist nur Stückwerk - aber kein Gesamtkonzept." Der Berufsstand leiste enorme Zusatzarbeit mit den Corona-Wirtschaftshilfen, den Grundsteuererklärungen und dem Kurzarbeitergeld. Schwab mahnte eine Fristverlängerung bei der Grundsteuer an.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/hab

(END) Dow Jones Newswires

May 02, 2022 05:33 ET (09:33 GMT)