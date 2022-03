Lindner will Neuverschuldung 2023 Jahr auf 9 Milliarden senken - Magazin

BERLIN (Dow Jones)--Trotz des Krieges in der Ukraine will Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) ab 2023 wieder die Vorgaben der Schuldenbremse einhalten und die Neuverschuldung nach gegenwärtigem Stand der Etatplanung laut einem Magazinbericht auf rund 9 Milliarden Euro senken. Dieses Jahr jedoch nehme er wegen der Corona-Pandemie noch einmal eine Ausnahme in Anspruch und plane mit einer Nettokreditaufnahme von 99,7 Milliarden Euro, genauso viel wie die Vorgängerregierung, so Der Spiegel. In den Jahren bis 2026 soll sich die Neuverschuldung den Angaben zufolge zwischen 10 und 12 Milliarden Euro einpendeln.

Genaue Zahlen sollen am kommenden Mittwoch feststehen, wenn das Bundeskabinett die Eckwerte zum Budget und die Finanzplanung bis 2026 verabschiedet. Die Schuldenbremse erlaubt eine Neuverschuldung von höchstens 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, in absoluten Zahlen seien dies ungefähr 12 Milliarden Euro. Lindner kann die Vorgaben der grundgesetzlich verankerten Schuldenbremse in Zukunft wieder erfüllen, weil er das geplante Sondervermögen für die Bundeswehr außerhalb des Bundesetats installiert. Dieser Sondertopf im Umfang von 100 Milliarden Euro solle eigenständig Kredite aufnehmen dürfen, die nicht beim regulären Etat angerechnet werden.

Anders als zunächst geplant, sei das Sondervermögen nicht auf fünf Jahre angelegt. Stattdessen solle es unbefristet bestehen. Die Regierung könne Kredite je nach Bedarf aufnehmen, um damit große Rüstungsprojekte zu finanzieren. Zurückgezahlt werden sollten die "in angemessener Zeit", so der Formulierungsvorschlag des Finanzministeriums für die notwendige Grundgesetzänderung. Dass die Schuldenbremse nur mit Sondervermögen von 60 Milliarden Euro für Klima-Investitionen und von 100 Milliarden für Verteidigung eingehalten werden soll, hat die Opposition allerdings bereits als Budgettrick kritisiert.

March 11, 2022 09:50 ET (14:50 GMT)