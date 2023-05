Lindner will Prozess für Finanzkriminalamt 2024 abschließen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat angekündigt, dass der Prozess für die geplante Bundesoberbehörde zur Bekämpfung von Finanzkriminalität kommendes Jahr abgeschlossen werden soll. Ziel sei es, "dass der formale Prozess abgeschlossen ist im Jahr 2024, damit dann konkret Aufbauarbeit geleistet werden kann und dann schnellstmöglich diese Behörde mit ihren Befähigungen wirken kann", sagte Lindner bei einer Pressekonferenz in Berlin zur Vorstellung der Strategie zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität (OK) und Geldwäsche durch den Zoll.

"Für das Bundesfinanzministerium ist die Bekämpfung von Organisierter Kriminalität und Geldwäsche ein zentrales Anliegen", betonte Lindner. "Mein Leitspruch ist: Steuern nicht erhöhen, aber Gesetze durchsetzen." Die Voraussetzungen für eine schlagkräftige Bekämpfung von OK seien beim Zoll vorhanden. Es gelte nun, sich mit einer weiterentwickelten Strategie der Dynamik der sich permanent verändernden Täterstrukturen und Deliktsphänomene nicht nur anzupassen, sondern möglichst einen Schritt voraus zu sein. "Der Zoll wird mit der neuen Strategie noch schlagkräftiger, fokussierter und effizienter", sagte Lindner. "Neben einer nachhaltigen Strafverfolgung gilt es, die Täter da zu treffen, wo es ihnen am meisten weh tut: Bei illegal erlangtem Vermögen."

Bis zum Ende des zweiten Quartals 2025 solle deshalb ein "OK-Bekämpfungszentrum" für den Zoll zur Bündelung und ganzheitlichen Bewertung beim Zollkriminalamt eingerichtet werden. Es solle bei delikteübergreifenden Grundsatzangelegenheiten der OK-Strafverfolgung und Ermittlung unterstützen. Lindner habe die Generalzolldirektion auch mit der Schaffung von regionalen "OK-Ermittlungszentren" im Zollfahndungsdienst und in der Finanzkontrolle Schwarzarbeit durch Priorisierung der Aufgabenwahrnehmung und durch regionale Schwerpunktsetzung, dem Aufbau eines Innovationszentrums für die technische Einsatz- und Ermittlungsunterstützung für den Zoll im ZKA und einer Stärkung der verfahrensintegrierten Finanzermittlungen im Zoll beauftragt, erklärte sein Ministerium.

Mit der neuen Oberbehörde soll nach früheren Angaben aus dem Finanzministerium der Ermittlungsansatz "follow the money" konsequent verfolgt werden. Wo man sehe, dass es verdächtige Aktivitäten gebe, solle "entlang der Geldflüsse ermittelt werden", so ein Ministeriumsvertreter. Demnach soll sich die Behörde "auf bedeutsame internationale Geldwäschefälle mit Deutschlandbezug" konzentrieren - also großvolumige, komplexe, systematisch organisierte Strukturen, die aus Deutschland heraus organisiert würden oder hier einen starken Bezugspunkt hätten.

Darüber hinaus soll sie demnach die bisher beim Zoll angesiedelte Anti-Geldwäscheeinheit FIU beheimaten und für eine konsistentere Aufsicht im Nichtfinanzsektor sorgen. Auch die Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung werde in die Behörde integriert. Lindner hatte im vergangenen Sommer angekündigt, dass in einem neu zu gründenden Bundesfinanzkriminalamt Bundesbeamte in einem eigenständigen Fahndungsbereich echte Ermittlungsbefugnisse bekommen sollten.

