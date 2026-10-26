Lindsay CorpShs Aktie
WKN: 904057 / ISIN: US5355551061
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26.10.2026 03:12:17
Lindsay: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its fiscal fourth-quarter and full-year 2026 earnings call, held on Oct. 22, 2026, Lindsay (NYSE:LNN) detailed its plan to simplify operations and protect operating margins. Subdued farm economics create near-term pressure across irrigation markets. High-margin technology expansion offers a path toward steady long-term earnings. Three things management said stand out.
Management streamlined operations in June to remove organizational complexity. The cost cuts immediately reduce overhead in fiscal 2027 while preserving key investments in high-priority growth initiatives.
Annual recurring revenue, or predictable subscription software sales, expanded as precision irrigation tools attached to more equipment. Software subscriptions cushion the business against cyclical swings in farm equipment spending.
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21.10.26
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