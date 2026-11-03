El Niño und Rohstoffe: Wenn das Wetter die Märkte bewegt. Jetzt mehr erfahren! -W-

StandardAero Aktie

StandardAero ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40QK7 / ISIN: US85423L1035

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.11.2026 08:35:42

Lindsay Corp. Appoints Michael Koch As SVP And CFO, Effective Nov. 09

(RTTNews) - Lindsay Corp. (LNN), a manufacturer of heavy industrial equipment and technology, announced the appointment of Michael Koch as Senior Vice President and Chief Financial Officer, effective November 9.

Koch would replace Brett Coburn, Vice President and Chief Accounting Officer, as well as Alicia Pfeifer, Vice President, Business Finance, who held the role of interim co-CEOs since September 2026. Coburn and Pfeifer would continue in their current roles.

With nearly 30 years of finance experience, Koch currently serves as Senior Vice President, Finance and Divisional Chief Financial Officer of Commercial Engine Services at StandardAero (SARO), the company's largest division.

Prior to that, Koch held various finance leadership roles at Universal Electronics, Nortek Security & Control and Ryan Herco Flow Solutions, and held finance positions with Applied Graphics Technologies, Kraft Foods and W.W. Grainger.

LNN shares closed Monday on the NYSE, at $109.74, up 1.96 percent, or $2.11.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu StandardAero inc Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu StandardAero inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

StandardAero inc Registered Shs 25,46 1,31% StandardAero inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

ATX auf Richtungssuche -- DAX macht Verluste wett -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Während sich der heimische Aktienmarkt wankelmütig zeigt, holt der deutsche Leitindex einen Teil seiner Verluste auf. Die US-Börsen zeigen sich uneins. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen