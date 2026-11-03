StandardAero Aktie
WKN DE: A40QK7 / ISIN: US85423L1035
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03.11.2026 08:35:42
Lindsay Corp. Appoints Michael Koch As SVP And CFO, Effective Nov. 09
(RTTNews) - Lindsay Corp. (LNN), a manufacturer of heavy industrial equipment and technology, announced the appointment of Michael Koch as Senior Vice President and Chief Financial Officer, effective November 9.
Koch would replace Brett Coburn, Vice President and Chief Accounting Officer, as well as Alicia Pfeifer, Vice President, Business Finance, who held the role of interim co-CEOs since September 2026. Coburn and Pfeifer would continue in their current roles.
With nearly 30 years of finance experience, Koch currently serves as Senior Vice President, Finance and Divisional Chief Financial Officer of Commercial Engine Services at StandardAero (SARO), the company's largest division.
Prior to that, Koch held various finance leadership roles at Universal Electronics, Nortek Security & Control and Ryan Herco Flow Solutions, and held finance positions with Applied Graphics Technologies, Kraft Foods and W.W. Grainger.
LNN shares closed Monday on the NYSE, at $109.74, up 1.96 percent, or $2.11.
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