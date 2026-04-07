Lindsay CorpShs Aktie
WKN: 904057 / ISIN: US5355551061
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07.04.2026 20:27:00
Lindsay Corporation: A Classic Buy-the-Dip Opportunity
It was famed investor Warren Buffett who said, "Whether we're talking about socks or stocks, I like buying quality merchandise when it is marked down." I'm with "Uncle Warren" on that, particularly in the case of Lindsay Corporation (NYSE: LNN), a global manufacturer and distributor of agricultural irrigation systems. The company's most recent earnings were less than flattering, pushing the stock down 12% in a day. But I think that presents an opportunity for investors.Revenue came in at $157.7 million, down about 16% year over year. Earnings also dropped sharply, with earnings per share falling to $1.15. But this shouldn't really come as a shock. After all, Lindsay is tied directly to the agricultural cycle. When crop prices fall and farmer sentiment weakens, spending gets delayed. Equipment purchases get pushed out. That's what we're seeing right now. And the share price is reflecting this reality.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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