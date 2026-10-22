Lindsay CorpShs Aktie

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WKN: 904057 / ISIN: US5355551061

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22.10.2026 12:50:02

Lindsay Corporation Profit Climbs In Q4

(RTTNews) - Lindsay Corporation (LNN) announced earnings for its fourth quarter that Increased, from the same period last year

The company's bottom line totaled $11.264 million, or $1.10 per share. This compares with $10.813 million, or $0.99 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 5.2% to $161.566 million from $153.559 million last year.

Lindsay Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $11.264 Mln. vs. $10.813 Mln. last year. -EPS: $1.10 vs. $0.99 last year. -Revenue: $161.566 Mln vs. $153.559 Mln last year.

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