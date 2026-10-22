Lindsay CorpShs Aktie
WKN: 904057 / ISIN: US5355551061
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22.10.2026 12:50:02
Lindsay Corporation Profit Climbs In Q4
(RTTNews) - Lindsay Corporation (LNN) announced earnings for its fourth quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line totaled $11.264 million, or $1.10 per share. This compares with $10.813 million, or $0.99 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 5.2% to $161.566 million from $153.559 million last year.
Lindsay Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $11.264 Mln. vs. $10.813 Mln. last year. -EPS: $1.10 vs. $0.99 last year. -Revenue: $161.566 Mln vs. $153.559 Mln last year.
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Nachrichten zu Lindsay CorpShs
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