Lindsay CorpShs Aktie
WKN: 904057 / ISIN: US5355551061
|
08.01.2026 13:02:43
Lindsay Corporation Q1 Income Declines, But Beats Estimates
(RTTNews) - Lindsay Corporation (LNN) released a profit for first quarter that Dropped, from last year but beat the Street estimates.
The company's earnings came in at $16.5 million, or $1.54 per share. This compares with $17.2 million, or $1.57 per share, last year.
Analysts on average had expected the company to earn $1.48 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period fell 6.3% to $155.8 million from $166.3 million last year.
Lindsay Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $16.5 Mln. vs. $17.2 Mln. last year. -EPS: $1.54 vs. $1.57 last year. -Revenue: $155.8 Mln vs. $166.3 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lindsay CorpShs
|
07.01.26
|Ausblick: Lindsay zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
24.12.25
|Erste Schätzungen: Lindsay gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
22.10.25
|Ausblick: Lindsay gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Lindsay CorpShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lindsay CorpShs
|105,20
|5,62%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließt nach Rekord fester -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Während der heimische Aktienmarkt zu Verlusten tendierte, konnte der deutsche Leitindex zulegen. Der Dow verzeichnet Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es vor dem Wochenende aufwärts.