Lindsay stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Lindsay hat am 08.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,54 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,57 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lindsay in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,29 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 155,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 166,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at