Lindt & Sprüngli gibt Führungswechsel bekannt

Der Verwaltungsrat von Lindt & Sprüngli gibt Änderungen in der operativen Führung des Unternehmens bekannt, um künftiges Wachstum aktiv voranzutreiben, und startet den Suchprozess für die Nachfolge.



Adalbert Lechner verlässt das Unternehmen. Dieter Weisskopf, Vizepräsident des Verwaltungsrats und ehemaliger CEO der Gruppe, übernimmt mit sofortiger Wirkung als Interim-CEO die operative Leitung. Die Nachfolge soll im zweiten Quartal 2027 ernannt werden.



Zudem teilt das Unternehmen einen Führungswechsel in Deutschland und Österreich mit.



Kilchberg, 19. Oktober 2026 – Lindt & Sprüngli gab heute bekannt, dass der CEO der Gruppe Adalbert Lechner das Unternehmen verlässt. Der Verwaltungsrat hat die Suche nach seiner Nachfolge begonnen. Dieter Weisskopf, Vizepräsident des Verwaltungsrats und ehemaliger CEO der Gruppe, übernimmt mit sofortiger Wirkung als Interim-CEO die operative Leitung von Lindt & Sprüngli. Das Unternehmen informierte zudem über einen Führungswechsel in Deutschland und Österreich.

Der Verwaltungsrat hat entschieden, dass Lindt & Sprüngli eine neue operative Führung benötigt, um zu beständigem, starkem Wachstum zurückzukehren und seine Marktchancen weltweit wieder effektiv auszuschöpfen.

Ernst Tanner, Exekutiver Verwaltungsratspräsident: „Der Verwaltungsrat ist überzeugt, dass dieser Führungswechsel künftiges Wachstum aktiv vorantreiben wird. Unsere Marken und Marktpositionen sind stark, und wir setzen weiterhin alles daran, unseren Kundinnen und Kunden aussergewöhnliche Produkte und Erlebnisse zu bieten und profitables Wachstum für unsere Aktionäre zu erzielen.“

Dieter Weisskopf, Vizepräsident des Verwaltungsrats und Interim-CEO: „Ich kenne Lindt & Sprüngli, den Markt und unsere Mitarbeitenden gut, und sie bedeuten mir sehr viel. In den kommenden Monaten konzentriere ich mich vor allem darauf, unser europäisches Geschäft wieder auf Wachstumskurs zu bringen. Darüber hinaus setzen wir auf die starke Performance in Nordamerika sowie in den Märkten des asiatisch-pazifischen Raums wie Australien, China und Japan, wo wir Marktanteile gewinnen. Wir werden erheblich in unsere Marken investieren und die Profitabilität weiter verbessern. Meine Aufgabe ist es, dem nächsten CEO ein dynamisches Unternehmen mit Ambition und frischem Wind zu übergeben.“

Ernst Tanner, Exekutiver Verwaltungsratspräsident: „Im Rahmen der Suche prüfen wir hochqualifizierte Kandidaten, um den bestgeeigneten CEO für die nächste Wachstumsphase zu identifizieren und spätestens im zweiten Quartal 2027 ernennen zu können. Wir freuen uns, dass Dieter Weisskopf, der Lindt & Sprüngli bis 2022 erfolgreich als CEO geführt hat und seitdem dem Verwaltungsrat angehört, sich bereit erklärt hat, das Unternehmen zusätzlich zu seiner Funktion als Vizepräsident des Verwaltungsrats als Interim-CEO zu leiten, bis ein neuer CEO ernannt wird.

Der Verwaltungsrat dankt Adalbert Lechner für seinen bedeutenden Beitrag zum Erfolg von Lindt & Sprüngli in seinen 33 Jahren im Unternehmen. Er hat den Wachstumskurs der Gruppe über viele Jahre hinweg mitgeprägt. Wir danken ihm für seine umsichtige Führung und seine zahlreichen erfolgreichen Initiativen und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute."

Führungswechsel in Deutschland und Österreich

Heute gab das Unternehmen zudem einen Führungswechsel in Deutschland und Österreich bekannt. Michal Spiller, CEO Deutschland, wird das Unternehmen verlassen und Ali Kulein, derzeit CEO Österreich, wird die Position neu übernehmen, vorbehaltlich der formellen Genehmigung des lokalen Aufsichtsrats. Fabian Reinhardt, Leiter Global Sales, wird Ali Kulein als CEO Österreich ablösen. Beide Wechsel treten per 26. Oktober in Kraft. Der Verwaltungsrat dankt Michal Spiller. In den 23 Jahren bei Lindt & Sprüngli leistete er einen wesentlichen Beitrag zum Wachstum in Mittel- und Osteuropa, Österreich und Deutschland.

Nächste Veröffentlichung: Umsatz 2026, Dienstag, 19. Januar 2027, 7:00 Uhr CET