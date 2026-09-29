Lindt Aktie
WKN: 859568 / ISIN: CH0010570759
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29.09.2026 07:00:15
Lindt & Sprüngli passt Ausblick für Umsatzwachstum 2026 an
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Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung
Medienmitteilung: Angepasster Ausblick für das Gesamtjahr 2026 | Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Kilchberg, 29. September 2026 – Lindt & Sprüngli hat ihren Jahresausblick für das organische Umsatzwachstum 2026 von 4–6% auf 0–2% angepasst. Die verhaltene Konsumentenstimmung und gestiegene Preissensibilität haben zu tiefer als erwarteten Auftragsvolumen vor allem im saisonalen Geschäft geführt – insbesondere in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Darüber hinaus hat sich die extreme Hitze diesen Sommer in Europa negativ auf den Umsatz der gesamten Schokoladenindustrie ausgewirkt. Die Gruppe bestätigt ihre Erwartungen für eine verbesserte EBIT-Marge im Jahr 2026 um 20–40 Basispunkte gegenüber dem Vorjahr sowie ihre strategischen mittel- bis langfristigen Wachstumsziele ab 2028, basierend auf einer angepassten Preisstrategie und konsequentem Kostenmanagement.
Adalbert Lechner, Group CEO von Lindt & Sprüngli: “Die notwendigen Preiserhöhungen infolge der historisch hohen Kakaopreise und die verhaltene Konsumentenstimmung führten in einigen europäischen Märkten zu tiefer als erwarteten Auftragsvolumen, insbesondere im saisonalen Geschäft. Die extreme Hitze diesen Sommer wirkte sich zusätzlich negativ auf den Umsatz in Europa aus. Während die Nachfrage insbesondere in Deutschland, der Schweiz und Österreich schwächer ausfiel, sind wir in wichtigen Märkten wie Nordamerika und Asien robust gewachsen. Nachdem die Kakaopreise gegenüber ihren historischen Höchstständen inzwischen nachgegeben haben, erwarten wir, dass sich auch der Kostendruck in den kommenden Monaten wieder schrittweise normalisiert. Wir gehen davon aus, dass sich die Nachfrage erholt und wir 2027 ein positives Volumenwachstum erzielen werden – dank unserer angepassten Preisstrategie, höherer Markeninvestitionen, unserer Innovationskraft sowie konsequentem Kostenmanagement, unterstützt durch unsere starke Bilanz und unseren anhaltend robusten Free Cashflow.”
Mittel- bis langfristige Ziele bestätigt
Die Gruppe bestätigt ihre mittel- bis langfristigen Ziele, ab 2028 ein organisches Umsatzwachstum von 6–8% zu erwirtschaften und ihre EBIT-Marge um jährlich 20–40 Basispunkte zu verbessern. Wie üblich wird die Gruppe ihren Finanzausblick für 2027 im ersten Quartal 2027 veröffentlichen. Der Trend zum Genuss von Premium-Schokolade wird langfristig anhalten und die Position von Lindt & Sprüngli als weltweiter Marktführer im Premiumschokoladensegment untermauern.
Nächste Veröffentlichung: Umsatz 2026, Dienstag, 19. Januar 2027, 7:00 Uhr CET
Medienkontakt | +41 44 716 22 33 | media@lindt.com
Über Lindt & Sprüngli
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
|Seestrasse 204
|8802 Kilchberg
|Schweiz
|Telefon:
|+ 41 44 716 25 37
|E-Mail:
|investors@lindt.com
|Internet:
|www.lindt-spruengli.com
|ISIN:
|CH0010570759, CH0010570767
|Valorennummer:
|1057075, 1057076
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2406660
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2406660 29.09.2026 CET/CEST
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