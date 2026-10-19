Lindt Aktie
WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767
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19.10.2026 10:13:51
Lindt brings back former boss as steep price rises hit demand for its chocolate
Dieter Weisskopf to replace Adalbert Lechner on interim basis as Swiss group launches search for new long-term leaderWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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|Hit Co.,Ltd. Registered Shs
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|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
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