Lindt Aktie
WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767
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29.06.2026 09:22:04
Lindt heads for worst quarter in 17 years on price-hike fallout
The Swiss company raised prices last year by nearly 20 per cent on the back of surging cocoa pricesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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