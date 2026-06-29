Lindt Aktie

Lindt für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767

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29.06.2026 09:22:04

Lindt heads for worst quarter in 17 years on price-hike fallout

The Swiss company raised prices last year by nearly 20 per cent on the back of surging cocoa pricesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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