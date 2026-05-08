Lineage: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Lineage hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,18 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Lineage 1,30 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,29 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at