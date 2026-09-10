Lineage Aktie
WKN DE: A40JLR / ISIN: US53566V1061
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10.09.2026 22:00:01
Lineage Co-Executive Chairman Marchetti Buys 25,000 Shares
Kevin Patrick Marchetti, Co-Executive Chairman of Lineage (NASDAQ:LINE), purchased 25,000 shares of common stock on Aug. 28, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($39.50); post-transaction value based on Aug. 28, 2026 market close ($39.32). Approximate values shown.
Lineage is a global temperature-controlled warehouse REIT, commanding a strategically distributed portfolio across three major geographic regions. The company's competitive advantage derives from its extensive network of facilities, integrated supply chain solutions, and technology platform, which collectively serve as essential infrastructure for global food and beverage logistics. With $5.4 billion in TTM revenue and an $8.5 billion market capitalization, Lineage is a significant consolidator in the specialized industrial real estate sector.
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