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11.11.2026 06:31:29
Lineage hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Lineage hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS lag bei -0,68 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,440 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Lineage mit einem Umsatz von insgesamt 1,36 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,38 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 1,16 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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