Lineage mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Lineage hat am 25.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0,03 USD gegenüber -0,330 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Lineage hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,34 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,34 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 0,067 USD gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 1,38 Milliarden USD taxiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,430 USD beziffert. Im Vorjahr waren -3,700 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 5,36 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 5,34 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 0,310 USD sowie einem Umsatz in Höhe von 5,40 Milliarden USD gerechnet.

