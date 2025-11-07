Lineage vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Lineage hat am 05.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,44 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,440 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,38 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,34 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at